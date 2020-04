Coronavirus, online le linee guida per il trasporto pubblico

Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha reso disponibili le “Linee guida” del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al DPCM del 26 aprile 2020 e una scheda di sintesi delle stesse.

Vengono in tal modo stabilite le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Il documento sottolinea come la tutela dei passeggeri non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”, che vengono pertanto richiamate, congiuntamente ad altre “misure di carattere generale”, valide per tutte le modalità di trasporto.

In chiusura le raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

Non usare il trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

Allegati

MIT_LINEE_GUIDA_INFORMAZIONE_UTENTI_TPL.pdf

Linee_Guida_informazione_utenti_e_misure_organizzative.pdf

Fonte: Mit