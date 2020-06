Coronavirus: pubblicate le Linee Guida Regionali per la ripresa delle attività

Emanate in continuità con le indicazioni di livello nazionale, le Linee Guida Regionali per la ripresa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si compongono di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e di immediata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, al fine di sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Tra le altre, il documento contiene indicazioni operative dettagliate per i settori ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico.

Le schede operative, precisa infine la Conferenza delle Regioni, potranno essere integrate e aggiornate di volta in volta qualora se ne ravvisasse la necessità.

Per maggiori dettagli, leggi le Linee Guida.