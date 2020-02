Coronavirus, si riunisce il Comitato Operativo della Protezione Civile: obiettivo prevenzione

AGGIORNAMENTO ORE 12.00

A seguito delle riunioni del Comitato Operativo di Protezione Civile, cui partecipa l’Anci in qualità di componente del Servizio, sono state diramate in data odierna dal ministero della Salute le indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, con la quale sono forniti i chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico, che fanno seguito alle Indicazioni diramate lo scorso 1 febbraio per le scuole. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del ministero della Salute.

Il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, nominato Commissario straordinario per l’emergenza con l’obiettivo di assicurare e mettere in campo una risposta unitaria per fronteggiare il rischio, ha presieduto ieri mattina la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile per il rischio sanitario legato alla diffusione del coronavirus.

Nel corso della riunione, alla presenza dei vertici del Ministero della Salute, di tutte le Componenti e Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, degli enti locali e dei rappresentanti dell’Enac e delle principali società di gestione degli hub aeroportuali del Paese, sono stati valutati tutti gli scenari operativi legati all’attuale livello di diffusione del virus e predisposte le misure da adottare nel brevissimo periodo, in particolare per quanto concerne il traffico aereo e quello marittimo.

Tra queste ultime rientra l’aumento dei controlli sanitari anche nei porti, con l’estensione di una procedura finora prevista soltanto per le imbarcazioni non Ue, la “libera pratica sanitaria”, a tutte le imbarcazioni mercantili e da crociera in transito, e l’impiego di termoscanner negli aeroporti, per monitorare le condizioni di salute dei passeggeri dei voli che provengono dalla Cina attraverso scali intermedi.

Il Comitato Operativo è stato convocato nuovamente per questa mattina.

Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri

