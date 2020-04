Coronavirus, Viminale: question time al Senato e audizione a Commissione Affari costituzionali della Camera per il Ministro Lamorgese

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il consueto aggiornamento dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto e per il contenimento della diffusione del Covid-19. I controlli da parte delle Forze di polizia (con il costante coinvolgimento delle Polizie locali) continuano, sia per le attività commerciali che per le persone fisiche.

Nella giornata di ieri, 21 aprile, sono state controllate dalle Forze di polizia 257.802 persone e 108.348 tra esercizi commerciali e attività.

Sono state contestate 5.868 sanzioni amministrative e denunciate 43 persone per falsa dichiarazione o attestazione e 13 per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positiva al virus.

Sanzionati, inoltre, 147 titolari di attività o esercizi commerciali, mentre sono stati 31 i provvedimenti di chiusura.

Dall’11 marzo al 21 aprile, sono state controllate complessivamente 9.285.863 persone e verificati 3.668.898 esercizi o attività.

QUI LO STORICO GIORNALIERO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DALL’11 MARZO

Durante un’audizione in videoconferenza davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati sulle iniziative di competenza del suo dicastero adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ribadito ieri che “Rispettare le limitazioni è un atto di responsabilità collettiva”.

Nella giornata di oggi il Ministro Lamorgese ha inoltre risposto alle interrogazioni parlamentari al Senato sui temi: