Coronavirus, Viminale: controllati ieri oltre 228 mila persone e 87 mila esercizi commerciali

Il Viminale ha comunicato il consueto aggiornamento quotidiano dei dati sulle verifiche in corso. Continuano incessanti i controlli da parte delle Forze di polizia.

Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.550 persone e 9.949 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 87.558, denunciati 103 esercenti e sospesa l’attività di 25 esercizi commerciali.

Salgono così a 2.244.868 le persone controllate dall’11 al 23 marzo 2020, 102.316 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 2.348 le denunce ex articolo 495 C. P., 1.061.357 gli esercizi commerciali controllati e 2.380 i titolari denunciati.

QUI I DATI GIORNALIERI DEI SERVIZI DI CONTROLLO, DALL’11 AL 23 MARZO

ATTENZIONE: dopo le disposizioni del dpcm 22 marzo 2020 è stato nuovamente modificato il modulo di autodichiarazione degli spostamenti

E’ stato inoltre precisato che il modello cartaceo è l’unico valido, non sono pertanto ammesse autodichiarazioni su applicazioni per smartphone.