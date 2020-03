Coronavirus, Viminale: controllati ieri oltre 228 mila persone e 89 mila esercizi commerciali

Il Viminale ha comunicato il consueto aggiornamento quotidiano dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto. I controlli da parte delle Forze di polizia continuano, sia per le attività commerciali che per le persone fisiche.

Nella giornata di ieri 24 marzo le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.057 persone di cui 8.310 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 89.845, denunciati 126 esercenti e sospesa l’attività di 13 esercizi commerciali.

Salgono così a 2.472.925 le persone controllate dall’11 al 24 marzo 2020, 110.626 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 2.541 le denunce ex articolo 495 C. P., 1.151.202 gli esercizi commerciali controllati e 2.506 i titolari denunciati.

QUI I DATI GIORNALIERI DEI SERVIZI DI CONTROLLO, DALL’11 AL 24 MARZO

Va ricordato che il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede nuove e ancor più restrittive disposizioni su spostamenti e quarantena, con multe fino a 3.000 euro e carcere fino a 5 anni.

ATTENZIONE: dopo le disposizioni del dpcm 22 marzo 2020 è stato nuovamente modificato il modulo di autodichiarazione degli spostamenti