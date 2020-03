Coronavirus, Viminale: controllati oltre 2 milioni di persone e quasi un milione di esercizi commerciali in applicazione delle misure di contenimento del contagio

Il Viminale ha comunicato il consueto aggiornamento quotidiano dei dati sulle verifiche in corso. Continuano senza sosta i controlli da parte delle Forze di polizia, superando quota due milioni per quanto riguarda le persone fisiche.

Domenica 22 marzo sono state infatti controllate 157.621 persone e 10.326 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 53.776, denunciati 158 esercenti e sospesa l’attività di 7.

Salgono così a 2.016.318 le persone controllate dall’11 al 22 marzo 2020, 92.367 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 2.155 le denunce ex articolo 495 C. P., 973.799 gli esercizi commerciali controllati e 2.277 i titolari denunciati

QUI I DATI GIORNALIERI DEI SERVIZI DI CONTROLLO, DALL’11 AL 22 MARZO

Va ricordato che il Ministero dell’Interno ha sin dalla settimana scorsa aggiornato il modello per le autodichiarazioni, con un’integrazione sul divieto assoluto di mobilità per soggetti in quarantena o affetti da COVID-19.

Il nuovo modello di autodichiarazione (dal sito del Ministero dell’Interno)

E’ stato inoltre precisato che il modello cartaceo è l’unico valido, non sono pertanto ammesse autodichiarazioni su applicazioni per smartphone.