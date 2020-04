Coronavirus, Viminale: le persone controllate superano i 5,3 milioni. Oltre 2,2 milioni di verifiche negli esercizi commerciali

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il consueto aggiornamento dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto e per il contenimento della diffusione del Covid-1. I controlli da parte delle Forze di polizia (con il costante coinvolgimento delle Polizie locali, come sottolineato da una circolare del Viminale) continuano, sia per le attività commerciali che per le persone fisiche.

Lunedì 6 aprile sono stati controllati 271.675 persone e 94.129 esercizi e attività commerciali.

Quanto alle contestazioni, sono state 10.375 le sanzioni amministrative, 60 le denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 14 per violazione dell’obbligo di quarantena.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 106, le chiusure di attività sono state 31.

Superati i 5 milioni (5.318.103) di persone controllate dall’11 marzo al 6 aprile, mentre raggiungono i 2.288.086 le verifiche sugli esercizi commerciali.

QUI LO STORICO GIORNALIERO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DALL’11 MARZO