Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami” dell’8 febbraio 2022 saranno pubblicati il nuovo calendario e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020.

Fonte: Ministero per la Pa