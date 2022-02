Corso-concorso SNA, prova preselettiva il 15 marzo

Si terrà il 15 marzo 2022 la prova preselettiva del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 315 allievi al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per reclutare 210 dirigenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici.

L’avviso contenente il calendario e la modalità di svolgimento della prova, in un’unica sessione e contestuale per tutti i candidati, è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Quattordici le sedi individuate in tutto il territorio nazionale. L’orario di convocazione è fissato alle 10.30, l’inizio alle ore 12.

Per approfondire (sito SNA)

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione