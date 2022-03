Corte dei conti: Linee guida per il bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 24 febbraio 2022, ha approvato le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.

Le linee guida che accompagnano il questionario per la redazione della relazione al bilancio di previsione per il triennio 2022–2024, costituiscono un supporto per lo svolgimento dei controlli sugli enti locali. Consentono una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio senza discostarsi da un modello di controllo compatibile con l’autonomia degli enti costituzionalmente tutelata. La gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali. Nell’esercizio 2022, inoltre, per la parte corrente, è previsto il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale. Tuttavia, alcune misure sono state parzialmente prorogate:

-dal recente decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità prevista dal TUEL e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale);

-dal decreto milleproroghe che ha esteso la facoltà, prevista dall’art. 109, co. 1–ter del d.l. n. 18/2020, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall’ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dalla pandemia.

Fonte: Corte dei conti