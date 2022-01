Corte dei conti, registrato il Dpcm che ripartisce 100 mln del Fondo disabilità 2021

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti il Dpcm 23 novembre 2021 sul riparto del contributo dei 100 milioni per l’anno 2021, erogato a favore delle regioni che provvedono ad attribuirlo a favore delle Città metropolitane e Province che esercitano funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, approvato il 17 giugno 2021 con Intesa in Conferenza Unificata. Il contributo è da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali di Città Metropolitane e Province ed è ripartito in base all’allegato A contenuto nel Dpcm.