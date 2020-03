Covid-19: i Vigili del Fuoco a fianco dei Comuni per la gestione dell’emergenza. Accolta la richiesta ANCI

I vigili del Fuoco potranno supportare i Comuni nell’ambito delle attività di Protezione civile relative alla gestione dell’emergenza Coronavirus: è quanto prevede una circolare del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo, che precisa come i Comandi territoriali, fatte salve le priorità di soccorso tecnico urgente, potranno supportare con l’impiego di tutte le sedi permanenti e volontarie articolate sul territorio, anche attraverso le Prefetture, i Comuni che manifestassero specifiche esigenze.

La circolare fa seguito alla richiesta formulata la scorsa settimana dal sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro che aveva indirizzato una lettera al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiedendo di attivare il corpo dei Vigili del fuoco, nelle zone in cui sono presenti i distaccamenti, a supporto degli amministratori soprattutto dei piccoli Comuni nel controllo del rispetto dell’isolamento e per intervenire in caso di necessità.

Nello specifico i vigili del fuoco potranno supportare i sindaci: per le problematiche di protezione civile, anche in collegamento con i C.O.C (Centri operativi comunali) per le attività di informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare; per l’assistenza al montaggio di materiale logistico di protezione civile, anche a supporto delle strutture ospedaliere; per l’igienizzazione di locali pubblici o aree esterne con impiego di sostanze fornite dalle articolazioni di Protezione Civile e mediante procedure indicate dagli uffici comunali o ARPA; per il supporto ed assistenza alla popolazione per trasporto di medicinali o altro materiale urgente; e per il supporto alla gestione comunale di persone senza dimora, come ad esempio il trasporto di effetti letterecci o altri materiali per l’assistenza.

Di seguito il testo della circolare (qui in originale dal sito ANCI, fonte del presente approfondimento)

Alle Direzioni Regionali e Interregionali

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco p.c.

All’ Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Direttori Centrali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Emergenza COVID-19 . Supporto del C.N.VV.F. ai Comuni nell’ambito delle attività di

protezione civile.

In relazione all’emergenza in atto, tenuto conto del ruolo del Corpo Nazionale quale componente

fondamentale del Sistema Nazionale di Protezione Civile e considerate le esigenze rappresentate dai

Sindaci di diversi comuni italiani attraverso l’A.N.C.I. e su indicazione del Capo Dipartimento, si

forniscono i seguenti indirizzi.

I Comandi, fatte salve le priorità di soccorso tecnico urgente, potranno supportare con l’impiego

di tutte le sedi permanenti e volontarie articolate sul territorio, anche attraverso le Prefetture, i Comuni

che manifestassero specifiche esigenze relative a:

supporto ai Sindaci per problematiche di protezione civile, anche in collegamento con i C.O.C

per le attività di informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare.

assistenza al montaggio di materiale logistico di protezione civile, anche a supporto delle

strutture ospedaliere, secondo le capacità tecnico-operative del CNVVF.

igienizzazione di locali pubblici o aree esterne con impiego di sostanze fornite dalle

articolazioni di Protezione Civile e mediante procedure indicate dagli uffici comunali o ARPA

compatibili con le vigenti normative ambientali

supporto ed assistenza alla popolazione per trasporto di medicinali o altro materiale urgente

supporto alla gestione comunale di persone senza dimora come ad esempio il trasporto di effetti

letterecci o altri materiali per l’assistenza.

Durante l’espletamento delle citate attività saranno comunque osservate le procedure

previste dalle linee guida per la gestione del rischio operativo connesso all’emergenza Covid-19.

Le uscite delle squadre dalla sede di servizio per le suddette attività saranno gestite mediante SO

115 con l’attribuzione del codice 90 (emergenza protezione civile).

Il resoconto delle attività settimanali sarà trasmesso ogni venerdì a covid19@vigilfuoco.it dalle Direzioni regionali con eventuali proposte integrative e criticità.