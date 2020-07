COVID-19, INPS: compilazione della domanda di proroga di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate

Con il messaggio n. 2946 del 24 luglio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande di proroga relative alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (di competenza dell’Istituto in forza del decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, pubblicato in data 2 luglio 2020).

Con decorrenza dal 24 luglio 2020, la domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

All’interno dell’opzione specificata “CIG in Deroga Inps”, scegliendo “invio domande” viene proposto un menu a tendina con le due scelte “deroga INPS” e “deroga plurilocalizzata”. Per la presentazione delle domande di cui all’oggetto è necessario scegliere “deroga plurilocalizzata”.

Si rammenta che solamente per le domande di proroga presentate all’INPS, con la scelta della modalità di pagamento diretto, si potrà chiedere l’anticipo del 40% della prestazione, inserendo l’opzione Anticipo SI.

Per tutti i dettagli, leggi il messaggio INPS