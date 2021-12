Covid-19: ristori alle imprese del trasporto marittimo di passeggeri e merci

Pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che consente alle imprese impegnate nel trasporto marittimo di passeggeri e combinati di passeggeri e merci, che utilizzano navi iscritte nei registri ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di accedere a ristori a titolo di compensazione per i mancati ricavi dovuti alla pandemia da Covid-19. La dotazione è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e a 20 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 24 dicembre 2021.

Nello specifico il fondo è destinato alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano. Le navi utilizzate devono risultare iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, e, alla data del 31 gennaio 2020, devono essere state impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci, anche in via non esclusiva, per l’intera durata dell’anno.

Fonte: Mims