Covid-19, scuola: gestione dei nuovi casi di positività e fruizione di test antigenici rapidi gratuiti o a prezzi calmierati

Sono disponibili sul sito web del Garante – nella sezione “Covid-19 e protezione dei dati” (https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq) – due nuove FAQ (nn. 14 e 15) in tema di trattamento dati in ambito scolastico, relative ad alcuni profili in materia di protezione dei dati personali derivanti dall’applicazione del decreto legge n. 1/2022, con particolare riferimento alla gestione dei nuovi casi di positività e ai dati che devono essere forniti per usufruire dei test antigenici rapidi Covid-19 gratuiti o a prezzi calmierati.

Fonte: Garante Privacy