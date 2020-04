Covid-19, Viminale: verifiche serrate sulle misure di contenimento. Le persone controllate superano i 5,8 milioni

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il consueto aggiornamento dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto e per il contenimento della diffusione del Covid-19 tramite i divieti di spostamento e le norme di distanziamento sociale. I controlli da parte delle Forze di polizia (con il costante coinvolgimento delle Polizie locali, come sottolineato da una circolare del Viminale) continuano serrati, sia per le attività commerciali che per le persone fisiche.

Martedì 8 aprile sono state controllate 286.912 persone e verificati 99.223 esercizi commerciali e attività.

Sono state inflitte 10.193 sanzioni amministrative ai cittadini che non hanno rispettato le misure, 62 le denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 14 per violazione dell’obbligo di quarantena.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 162, le chiusure di attività sono state 33.

Nel complesso, dall’11 marzo all’8 aprile 2020, sono state controllate 5.884.879 persone, 2.486.931 le verifiche agli esercizi commerciali.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto ieri al question time alla Camera dei Deputati in merito a due argomenti all’ordine del giorno relativi all’emergenza sanitaria:

il contrasto ai fenomeni criminali e mafiosi in relazione alla situazione economico-sociale legata all’emergenza sanitaria in atto;

il rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza Covid-19 presso i centri Sprar e il monitoraggio dei casi di positività al virus presso tali centri.

