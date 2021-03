Covid: Anci e Upi, bonus baby sitter anche a polizia locale

“Auspichiamo che il bonus baby sitter, con i prossimi scostamenti finanziari, possa diventare un provvedimento universale, ma deve essere immediatamente riconosciuto anche agli agenti di polizia locale, che da mesi sono impegnati in prima linea nei controlli sull’applicazione delle restrizioni anti Covid, chiamati dalle prefetture ad affiancare le forze dell’ordine e di polizia a competenza generale. Siamo certi che il non averli espressamente considerati nel decreto legge varato dal Governo tra il personale delle forze di sicurezza cui spettano le misure di sostegno alla genitorialita’, sia una svista sulla cui rapida correzione si trovera’ pieno consenso del governo, a partire dal presidente Draghi”. Queste le parole del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente di Upi, Michele de Pascale. “E’ evidente che, considerato che la misura ha lo scopo di sostenere i lavoratori impegnati in attivita’ indifferibili legate all’emergenza sanitaria, i corpi di polizia locale sono ricompresi a pieno titolo in questa categoria – proseguono – Occorre correggere questa dimenticanza, insieme ad altre riguardanti le professioni sanitarie, nel decreto Sostegno, come giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria”.