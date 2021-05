Covid: boom degli attacchi informatici anche al sud

Gli attacchi informatici gravi sono cresciuti del 12% in tutto il mondo nell’anno della pandemia e dello smart working e non hanno risparmiato l’Italia e il Mezzogiorno. Secondo l’Osservatorio sulla Cybersecurity di Exprivia, da gennaio a marzo 2021, gli attacchi hacker in Italia sono stati sette volte più numerosi rispetto ai primi tre mesi del 2020, in totale: 317 al Nord, 303 al Centro e 295 al Sud. Il fenomeno, che in prevalenza colpisce la Pubblica Amministrazione e il mondo finanziario, sta crescendo ora anche nell’industria, in particolare nelle Imprese ict, dove si è quintuplicato nel secondo trimestre 2021 rispetto all’inizio dell’anno. Di questo problema e delle possibili soluzioni si occupa il webinar gratuito dal titolo “Quanto sono al sicuro i vostri dati e dispositivi?” , organizzato dalla Sezione Terziario innovativo di Confindustria Bari BAT in programma il 20 maggio alle 17.00 su zoom. La partecipazione all’evento è libera e il link per seguirlo è reperibile sulla pagina facebook di Confindustria Bari BAT.

Il tema è di forte interesse per le imprese perché un attacco informatico può avere pesanti conseguenze aziendali: mette a rischio i beni intellettuali determina costi ingenti per il ripristino dei sistemi o per fermi operativi e può comportare anche un riscatto per il recupero dei dati rubati. Sul tema si confronteranno esperti del settore come Stefano D’Ascoli Amministratore Delegato di Eusoft e vicepresidente della Sezione Sezione Terziario innovativo di Confindustria Bari BAT, Carlo Mauceli Chief technology Officer di Microsoft Italia Business Case, Simone De Bellis Director of Corporate Information Security & Monitoring di RINA. Il webinar è il primo di una serie dedicata ad alcuni aspetti della rivoluzione digitale che interessano particolarmente le imprese, dall’Intelligenza Artificiale (AI) alla sicurezza informatica (Cybersecurity) e all’Internet delle cose (IOT), che si svolgerà tra maggio e giugno.