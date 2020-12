CTE NEXT, a Torino gettate le fondamenta della Casa delle Tecnologie Emergenti

Torino è pronta ad ospitare un nuovo progetto fortemente legato all’innovazione: negli spazi del CSI in corso Unione Sovietica infatti sorgerà CTE NEXT, la Casa delle Tecnologie Emergenti.

Grazie ad un finanziamento del MISE il Comune di Torino può dare seguito alla creazione di un nuovo polo tecnologico dove PMI e startup potranno sviluppare e testare prodotti e servizi con l’obiettivo di creare valore per il territorio e positive ricadute occupazionali.

CTE NEXT consentirà di realizzare un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti in settori strategici per il territorio quali la mobilità intelligente, l’industria 4.0 e i servizi urbani innovativi.

Il polo, che si dovrà integrare con il Torino City Lab, la nuova manifattura CIM 4.0 del quartiere Mirafiori e il Dora Lab lungo le sponde del fiume Po, rappresenta un importante traguardo per il mondo dell’innovazione torinese e per lo sviluppo di tutto il territorio.

Nei prossimi quattro anni verranno coinvolti oltre 3.000 soggetti tra Istituzioni, aziende e privati cittadini per supportare oltre 400 idee imprenditoriali legate all’innovazione e alle nuove tecnologie nonché 120 imprese del territorio in progetti di formazione e accelerazione frutto della contaminazione con atenei e centri di ricerca.

Maggiori dettagli nel comunicato dell’Amministrazione comunale.