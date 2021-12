Cultura, Franceschini: Complimenti a Bergamo per vittoria, Italia leader nella tutela del paesaggio

“Siamo davvero molto orgogliosi, complimenti a Bergamo per la vittoria del ‘Landscape Awards europeo 2021’ per il progetto presentato sulla Valle di Astino. Bergamo ha indicato la strada dentro un percorso importante che abbiamo avviato da qualche anno con la ‘Giornata nazionale del paesaggio’ e poi il ‘Premio per il paesaggio italiano’. Siamo un Paese all’avanguardia sia sulla cultura che sulla legislazione a tutela del paesaggio. Ciò grazie anche alla lungimiranza dei nostri Padri costituenti che hanno inserito nella Costituzione tra i principi fondamentali, unico Paese al mondo, l’art. 9, che prevede insieme alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, anche quella del paesaggio”.

Ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso della conferenza stampa, alla sede della stampa estera a Roma, per l’annuncio del sindaco Giorgio Gori della vittoria di Bergamo del prestigioso premio del Consiglio d’Europa.

“Quello della Valle di Astino è un progetto di grandissimo valore che ha trionfato prima in Italia, tra 96 partecipanti e poi in Europa. Il nostro Paese si era affermato anche due anni fa con Carbonia e ciò conferma la forza e la qualità del progetto bergamasco che ha spinto l’Europa a scegliere di nuovo ancora l’Italia. Un Paese che s’è rivelato in grande anticipo sulla valorizzazione del paesaggio rispetto alle tendenze che, per fortuna, oggi sono prevalenti anche in tutto il resto del mondo. Difendere le proprie bellezze si rivela, così, il primo investimento economico di un Paese e per questo dobbiamo dire grazie all’azione delle Soprintendenze e degli amministratori che hanno messo, davvero, il paesaggio in cima come esigenza di tutela”, ha concluso il Ministro.