Cultura, Franceschini: mercoledì proclamazione della Capitale italiana del libro 2022

Mercoledì 16 febbraio alle ore 15.00, si terrà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo Capitale italiana del Libro 2022. La giuria, presieduta da Marino Sinibaldi, comunicherà in diretta streaming al Ministro Franceschini la città designata. Sono otto le città finaliste: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone.

La cerimonia sarà trasmessa sulla piattaforma Zoom e sul canale Youtube del Ministero della Cultura.

La legge 13 febbraio 2020, n. 15, prevede l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro”.

Il conferimento ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020.

I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro.

Fonte: MIC