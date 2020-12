Cyber security, monitorati i portali istituzionali della PA

AgID ha condotto un’indagine sul corretto utilizzo del protocollo HTTPS e dei livelli di aggiornamento delle versioni dei CMS dei portali istituzionali di tutte le amministrazioni censite in IPA. Monitoraggio realizzato nell’ambito delle azioni sulla sicurezza contenute nel Piano triennale per l’informatica nelle PA 2020-2022. Partendo dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA, nelle prime settimane del mese di dicembre 2020 sono stati monitorati 21.682 portali istituzionali primari, escludendo gli eventuali sotto-domini presenti. Le risultanze di questa prima indagine sono rese note sul sito del Cert-AgID, struttura che fornisce all’interno di AgID il supporto su tutti i temi riguardanti trasversalmente gli aspetti di sicurezza informatica. L’attività è stata effettuata allo scopo di ridurre i rischi di eventuali attacchi cyber e al contempo aumentare il livello della consapevolezza di tali rischi all’interno delle proprie organizzazioni. Nel corso del 2021 il Cert-AgID continuerà a monitorare l’utilizzo del protocollo HTTPS e delle versioni dei CMS per intraprendere un percorso utile alla mitigazione dei problemi riscontrati.

Fonte: Agid