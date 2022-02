Dadone: da oggi si può scaricare Carta Giovani Nazionale

Oggi alle 12, sul portale Giovani2030, la ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone, presenta in anteprima la Carta Giovani Nazionale. Uno nuovo strumento rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. La Carta, si legge in una nota, fa parte del circuito di EYCA (European Association Youth Card), è gratuita, digitale e scaricabile sull’AppIO. I partner di Carta Giovani Nazionali sono le aziende pubbliche e private, le Istituzioni, i brand internazionali che, aderendo al progetto, propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, consumi intelligenti mobilità sostenibile, formazione, cultura, opportunità professionali in Italia e in Europa. “Abbiamo immaginato le ventiquattro ore di vita quotidiana di un giovane- commenta Dadone- con la Carta, nata grazie all’impegno di più di cinquanta aziende italiane e internazionali, enti pubblici e start up, offriamo ai ragazzi strumenti veri e opportunità esclusive. I ragazzi hanno bisogno di fidarsi dello Stato e noi abbiamo il dovere di garantire loro una rete di servizi che li accompagni negli studi, nella ricerca del lavoro, nel percorso di realizzazione personale con risposte concrete. Parliamo di 11 milioni di cittadini: il nostro obiettivo è arrivare a tutti”.