Dal 30 luglio al 1 agosto torna il progetto Jazz’Inn per lo sviluppo innovativo delle aree interne

Dal 30 luglio al 1 agosto torna Jazz’Inn, il IV appuntamento con gli incontri di slow dating for innovation che trasformano il borgo di Pietrelcina (BN) in uno smart village.

Jazz’Inn è il progetto di Fondazione Ampioraggio (patrocinato, tra gli altri, dall’Anci) sperimentato nel 2017, in occasione del Jazz Festival Sotto le Stelle di Pietrelcina (Bn), creando un contesto di contaminazione tra jazz e innovazione e sperimentando un modello di networking lento, tra innovatori e mercato, pubblico e privato.

Come di consueto, il confronto verterà sui modelli di sviluppo sostenibile per le aree interne e sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate ad esse.

Attraverso il modello slow dating for innovation, verranno proposte nuove call per rispondere alle domande poste dai case giver desiderosi di confrontarsi con tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche legate alla innovazione e allo sviluppo, con un orientamento sostenibile, consapevole e responsabile.

Questo approccio trasforma il programma in un vero e proprio think tank, dove stimolare le idee e trasformarle in investimenti sostenibili coinvolgendo innovatori, investitori e professionisti nei processi di innovazione e cambiamento sostenibile.

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19 per partecipare alla edizione di Jazz’Inn 20.20 è obbligatoria l’iscrizione all’evento attraverso registrazione su piattaforma EventBrite.

Di seguito sono riportate le call dei case givers che caratterizzeranno gli incontri mattutini in programma il 30 e 31 luglio durante Jazz’Inn a Pietrelcina

30 luglio

BANCA DEL SUD: Scouting di innovazione per la competizione dei clienti aziendali CMO SRL: ASA DAtALife: sviluppo di una soluzione per gli open data nel settore oncologico COMUNE BOVINO: Rilancio del territorio COMUNE PIETRELCINA: Rilancio del territorio EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK: La rete EEN e supporto delle aziende che vogliono innovare per la sostenibilità FONDAZIONE CARISAL: Percorsi laboratoriali di croworking “cultura e impresa” FONDAZIONE MIDA: Sant’Onofrio: progetto di rural hub per il rilancio delle aree interne del Cilento e Vallo di Diano INTESA SANPAOLO: Rolling stone –Immediate: call per start-up creative INVITALIA: Co-progettazione territoriale per lo sviluppo integrato INVITALIA: Gli incentivi “Resto al Sud” per le imprese LAURO SHIPPING: Destination management. Il turismo 2.0: destinazione Ischia STAZIONE SPERIMENTALE PELLI: Ricerca, selezione e trasferimento tecnologico di soluzioni innovative del settore conciario WILLAGE SRL: WillAge: il villaggio turistico della terza età

31 luglio

COMUNE MONTEPRANDONE: Progetto di rilancio del Borgo dei Semplici FOS SPA: Microcosmo: open innovation nel settore primario ADTM SRL: FACTORY: percorsi formativi per la creazione di nuove imprese AGID: Soluzione innovativa predittivo-adattativa per la smart mobility ANCI DIGITALE: I nuovi processi di digitalizzazione negli enti locali. I servizi di nuova generazione per un comune a misura di cittadino CAPGEMINI SPA: Innovazione nei grandi appalti della PA CAPOVOLTI: Cometa park: Ecoparco dei Monti Picentini, ecofriendly e accessibile CIVI ITALIA: Open innovation nel settore vivaistico COMUNE GUARDIA SANFRAMONDI: Sannio Falanghina. Da Capitale Europea del vino a… DIGITAL COOKING SRL: GRID farming 4.0 DONEXIT SRL: Data Protection e cyber security. il ruolo della società di sicurezza nel nuovo panorama della cyber security INVITALIA: Co-progettazione territoriale per lo sviluppo integrato INVITALIA: Gli incentivi “Cultura crea” per le imprese VCI SRL: Kairos… il tempo del nuovo linguaggio legale

Di seguito sono riportate le tematiche degli open talks che caratterizzeranno gli incontri pomeridiani in programma il 30 e 31 luglio durante Jazz’Inn a Pietrelcina

30 luglio

EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK INVITALIA: Gli incentivi per le imprese

31 luglio