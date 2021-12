Dal collegato fiscale 150 mln ai Comuni siciliani

La conferenza Stato città-Autonomie locali, prevista per il 16 dicembre, approverà l’intesa relativa al riparto delle risorse dell’art.16 (commi da 8 bis a 8 – sexies) del collegato fiscale approvato ieri in via definitiva alla Camera dei Deputati. Il riparto si riferisce ai 150 milioni in favore dei Comuni siciliani: si tratta di risorse che potranno essere utilizzate anche attraverso una variazione di bilancio che potrà essere deliberata, in deroga alle disposizioni vigenti, fino al 31 dicembre. “Come è noto – spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario dell’ANCI Sicilia – siamo in attesa di verificare quelle ulteriori norme che saranno introdotte nella Legge di bilancio attualmente in discussione in Senato, necessarie per dare risposte strutturali alla crisi di sistema degli enti locali siciliani”.