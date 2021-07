Dal comune di Cotignola 10.000 euro per l’acquisto di bici

Anche quest’anno il Comune ravennate di Cotignola ha costituito un fondo di 10.000 euro per sostenere la mobilità sostenibile. Il fondo, chiarisce l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è a favore dei cittadini residenti nel territorio cotignolese e delle strutture ricettive con sede nel territorio comunale. Nello specifico, ogni cittadino può richiedere il contributo per l’acquisto di una sola bicicletta con relativo caschetto, mentre ogni struttura ricettiva può presentare richiesta fino a due biciclette, con relativi caschetti. Le domande si possono presentare da domani fino alle 13 del 30 settembre, e il bando completo e tutti i moduli sono disponibili sul sito www.comune.cotignola.ra.it. È possibile presentare domanda direttamente online, a patto di essere in possesso di un’identità digitale Spid oppure della carta di identità elettronica, tramite pec all’indirizzo pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it, o a mano al’Urp del Comune di Cotignola dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. L’incentivo corrisponde al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto e in ogni caso non può superare i 100 euro per l’acquisto di ciascuna bicicletta nuova o usata a pedalata muscolare, 200 euro per l’acquisto di ciascuna bicicletta nuova o usata a pedalata assistita, e 30 euro per ciascun caschetto di protezione.