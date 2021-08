Dal Miur 400 mln alle Marche per l’apertura dell’anno scolastico

Il Governo ha assegnato alle Marche, attraverso il Miur, 400 milioni, la stessa dotazione finanziaria messa a disposizione lo scorso anno nell’area del cratere, per coprire tutte le classi. “Ci sono le risorse per scongiurare l’accorpamento”, ha annunciato la presidente dell’Anci Marche e Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che ha seguito “personalmente la vicenda”, sollecitata dai primi cittadini dei Comuni marchigiani del cratere che avevano denunciando le forti riduzioni del numero delle classi previste rispetto all’anno scolastico precedente.

La presidente dell’Anci ha anche spiegato che questo finanziamento, “che a detta del Ministero consentirebbe di attivare un numero di classi almeno pari a quello dell’anno scolastico 2020/2021 e di coprire la spesa fino al 31 dicembre 2021″, dovrebbe essere seguito da uno stanziamento di ulteriori risorse per il periodo gennaio-giugno 2022”. I 400 milioni disponibili sono in attesa di nulla osta da parte del Mef per poter concretamente essere ripartito ed assegnato formalmente ai singoli uffici scolastici regionali, che a quel punto provvederanno a istituire “ulteriori classi” oltre quelle già previste.