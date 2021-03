Dalla Ue nuove indicazioni sugli incendi boschivi

In occasione della Giornata internazionale delle foreste, la Commissione europea ha pubblicato nuovi orientamenti per migliorare la comprensione della prevenzione terrestre degli incendi boschivi e promuovere risposte efficaci. Il documento individua le misure di prevenzione possibili grazie alla governance, alla pianificazione e alla gestione delle foreste e illustra in che modo gli Stati membri dell’Ue possano accedere ai finanziamenti dell’Unione a beneficio della resilienza agli incendi boschivi e collaborare a livello dell’Ue. Le foreste sono necessarie per la biodiversità, la regolazione del clima e dell’acqua, l’approvvigionamento di cibo, medicinali e materiali, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la stabilità del suolo e la depurazione dell’aria e dell’acqua. Dunque, sottolinea la Commissione, vanno protette, ripristinate e gestite in modo sostenibile, poiché sono fondamentali per le nostre vite e la nostra sussistenza.

Negli ultimi anni l’impatto degli incendi boschivi sulle persone e sulla natura si è fatto più marcato. I nuovi orientamenti esaminano la rete di fattori alla base di questa dinamica e passano in rassegna principi ed esperienze validi per la gestione dei paesaggi, delle foreste e dei territori boschivi e in grado di salvare vite umane. Il Green Deal europeo ha annunciato una nuova strategia forestale dell’Ue per il 2021 per garantire il rimboschimento effettivo, nonché la conservazione e il ripristino delle foreste in Europa. La strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030, dal canto suo, mira inoltre a far sì che l’Ue e gli Stati membri siano adeguatamente attrezzati per prevenire e rispondere ai grandi incendi boschivi che nuocciono gravemente alla biodiversità forestale. La nuova strategia dell’Ue di adattamento ai cambiamenti climatici pone l’accento sulla necessità di rafforzare la resilienza delle foreste e prevede varie azioni a sostegno di questo obiettivo. Le foreste europee risentono già direttamente e indirettamente dei cambiamenti climatici: basti pensare agli incendi, alle siccità e alle infestazioni senza precedenti di bostrico tipografo, che presumibilmente non faranno che aumentare. È possibile contenere efficacemente il rischio d’incendi boschivi migliorando la gestione e la pianificazione dell’uso del suolo.

Tema strategico ripreso anche dal vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans: “Gli alberi sono nostri alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici e la crisi della biodiversità: aiutano a purificare l’aria, rinfrescano le città e assorbono anidride carbonica. Gli esseri umani esercitano già pressioni enormi sulle foreste di tutto il mondo e gli incendi boschivi rappresentano l’ennesima minaccia. Di fronte a questo rischio, esacerbato dall’aumento delle temperature e da siccità sempre più frequenti, è indispensabile proteggere con più decisione le foreste, migliorare la prevenzione e reagire più in fretta”. A tal proposito Virginijus Sinkevicius, commissario responsabile per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha aggiunto: “Gli ecosistemi forestali ospitano l’80 % delle piante e degli animali terrestri conosciuti e la loro distruzione ci mette tutti in pericolo. Gli incendi boschivi minacciano sempre più le foreste e gli esseri umani: in queste nuove circostanze la prevenzione e la cooperazione sono i principali strumenti a nostra disposizione. Sono convinto che con questi orientamenti possiamo dare vita a una risposta più efficace, a vantaggio delle persone e della natura da cui dipendiamo.”