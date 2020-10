Dall’Ue 1,7 mld all’Italia per sanità e ripresa economica

La Commissione europea ha approvato la modifica di tre programmi operativi della politica di coesione per l’Italia mobilitando circa 1,7 miliardi di euro per sanità e ripresa economica. Lo annuncia l’Esecutivo comunitario in una nota. Le modifiche ai programmi sono state possibili grazie alla flessibilità offerta eccezionalmente dalla Coronavirus Response Investment Initiative e dalla Coronavirus Response Investment Initiative Plus che permettono agli Stati membri di usare i fondi strutturali della Politica di coesione per finanziare e sostenere i settori economici più esposti alla pandemia. In particolare le modifiche riguardano due programmi nazionali (‘Imprese e Concorrenza’ e ‘Network e infrastrutture’) oltre al programma regionale Piemonte. Assieme ad un sostegno al sistema sanitario della Regione Piemonte, la maggior parte dei finanziamenti dei tre programmi sarà destinato al capitale operativo per le Piccole e medie imprese , soprattutto con garanzie sui prestiti attraverso il Fondo di garanzia nazionale. Le modifiche di questi piani operativi permettono anche un aumento temporaneo dell’aliquota di co-finanziamento al 100%, aiutando così a superare la mancanza di liquidità.

Fonte: Commissione Ue