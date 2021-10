Dati aperti e territoriali: al via ciclo di webinar

Prosegue il percorso formativo organizzato da AgID e Formez PA nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”: l’8 ottobre prende il via il primo dei tre webinar dedicati al tema Dati aperti e dati territoriali nella trasformazione digitale.

I webinar in programma approfondiranno i principali strumenti e le buone pratiche per guidare le amministrazioni nel miglioramento dei processi di condivisione tra le Pubbliche Amministrazioni e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese. Partendo da quanto indicato nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022, gli incontri affronteranno il tema della disponibilità e dell’apertura di dati e documenti prodotti dalle PA, considerati come “bene comune” da mettere a disposizione di stakeholder interni ed esterni alle Amministrazioni. Gli incontri si terranno il venerdì dalle 10:00 alle 11:30 secondo il seguente calendario:

– Webinar 1 – 8 ottobre 2021 – Il nuovo catalogo Dati.gov.it: metodi e standard per l’esposizione dei dataset in formato aperto da parte delle Pubbliche Amministrazioni

– Webinar 2 – 22 ottobre 2021 – Dati territoriali, verso il monitoraggio INSPIRE 2021. Come migliorare e misurare la qualità di metadati, dati e servizi

– Webinar 3 – 5 novembre 2021 – I dati nel Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022: azioni e obiettivi.

Fonte: Agid