Dati territoriali: in consultazione le Linee Guida RNDT 2.0

È online la consultazione pubblica sulle Linee Guida relative alle regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), in ottemperanza all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e in linea con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022. La redazione del documento è stata curata dalla Sezione Tecnica 2 – Metadati coordinata da AgID e istituita nell’ambito della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale e Ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12 gennaio 2016. La Sezione Tecnica è composta dai rappresentanti delle Amministrazioni, centrali, regionali e locali, che partecipano alla Consulta. Tutti gli interessati potranno inviare proprie opportune osservazioni e proposte di modifica entro il 9 maggio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

– aprire una issue nel repository Github dedicato;

– inviare una mail all’indirizzo info@rndt.gov.it utilizzando l’apposito template mutuato da ISO.

Fonte: Agid