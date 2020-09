Debiti commerciali, nota Ifel sulla riapertura dei termini delle anticipazioni

Ifel ritorna a occuparsi del tema delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 116 del D.L. n. 34/2020 per le quali l’art. 55 del D.L. n. 104/2020 ha riaperto i termini di presentazione della richiesta a Cassa depositi e prestiti, allo scopo d’informare i Comuni e gli altri enti locali che la piattaforma dei crediti commerciali ha riattivato dal 17 settembre 2020 la funzione di predisposizione della dichiarazione PCC necessaria per la richiesta.

Di conseguenza gli enti locali interessati possono agire da subito per la predisposizione del modello, fermo restando che la presentazione della domanda a Cassa potrà avvenire a partire dal 21 settembre e fino al 9 ottobre. Per le principali questioni legate alla predisposizione della dichiarazione PCC, Ifel rimanda alla “Guida anticipazione di liquidità” della Ragioneria Generale dello Stato e al documento di “FAQ IFEL” che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità, fra cui la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi.

Fonte: Ifel