Debito pubblico record, ad aprile tocca 2.467,1 mld

Debito pubblico alle stelle. E’ aumentato ad aprile di 36,0 miliardi, rispetto al mese precedente, toccando la vetta dei 2.467,1 miliardi. Il dato è contenuto nella pubblicazione “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” di Bankitalia, dalla quale si evince che, con riferimento ai sottosettori, nella Pa centrale, che ha fatto la parte del leone, l’incremento è stato pari a 35,1 miliardi, mentre quello della Pa locale è cresciuto soltanto di 0,8 miliardi e, ancor meno quello degli Enti di previdenza, salito appena di 0,1 miliardi. Da segnalare, inoltre, che la quota di debito detenuta dalla Banca d’Italia è aumentata di 0,6 punti percentuali, al 18%.

C’è da dire, in aggiunta, che l’effetto Covid ha penalizzato pesantemente le entrate tributarie che, ad aprile, sono state pari a 24,2 miliardi, in diminuzione del 20,4% (-6,2 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019, risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” e del peggioramento del quadro macroeconomico. Complessivamente, secondo Bankitalia, nei primi quattro mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 119,1 miliardi, in diminuzione del 2,8 per cento (-3,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.