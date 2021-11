Decaro: “Cicloturismo da utilizzare per il marketing attrattivo”

“Il settore del cicloturismo è uno di quelli che dobbiamo utilizzare per esercitare una sorta di marketing attrattivo dal punto di vista turistico”. Lo ha detto il Sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, intervenendo oggi nel capoluogo pugliese al 1° Puglia Bike Forum, organizzato da Viagginbici.com nell’ambito del “Piano di Comunicazione del Brand Puglia” dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

“Spostarsi nelle città e da una città all’altra sono temi – ha aggiunto – che riguardano la quotidianità dei Comuni e che sono stati individuati dalla Commissione europea e dal Next generation Eu come capitoli da finanziare attraverso le risorse del Pnrr. Come se la ripartenza iniziasse proprio dai Comuni che se ne sentono un po’ i tutori. La mobilità sostenibile urbana è un settore importante e in questa terra – ha ricordato Decaro – 41 Sindaci dell’area metropolitana hanno costruito insieme una sorta di pianificazione di area vasta sulla mobilità ciclistica legata al turismo. In una regione che da tanti anni grazie alla collaborazione tra le istituzioni e anche alla presenza di tante strutture ricettive importanti, è tra quelle con il trend di crescita maggiore del turismo”.