Decaro: “I Comuni aderiscono alla campagna di CRI, Unicef e UNHCR. Per contribuire sms al 45525”

“L’Anci – ha dichiarato il presidente, Antonio Decaro – aderisce alla campagna straordinaria di raccolta fondi in soccorso alla popolazione ucraina lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il sostegno di RAI per il Sociale. Abbiamo raccolto l’appello che ci è venuto da centinaia di sindaci che si sono fatti portavoce del desiderio fortissimo delle loro comunità: tutti vogliono partecipare all’intervento umanitario urgente in favore delle centinaia di migliaia di persone – donne, anziani, bambini – che fuggono dagli orrori della guerra”. “Inviando un semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 45525 – ha aggiunto il presidente dell’Anci – sarà possibile dare un contributo concreto al lavoro che le principali organizzazioni umanitarie e con loro migliaia di volontari stanno già svolgendo ai confini dell’Ucraina. I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico”. “Sono sicuro che le città italiane faranno arrivare un grande segno tangibile di aiuto, solidarietà e affetto al popolo ucraino”, ha concluso Decaro.