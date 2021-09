Decaro: “Serve regia nazionale per coordinare gli interventi del Pnrr”

Più che “un assessorato ai cambiamenti climatici, la vera necessità è una regia unica nazionale in grado di coordinare gli interventi per il contrasto all’emergenza in tutte le città, senza costringere i Sindaci a rincorrere i bandi”. Lo ha affermato Antonio Decaro, presidente nazionale di Anci e Sindaco di Bari, come spiega in un’intervista a ‘La Repubblica’. I Comuni “adesso hanno le risorse del Pnrr che permettono di intervenire. E hanno già chiara una pianificazione di contrasto ai cambiamenti climatici. Il premier Draghi e il Governo sanno di poter contare sugli unici che davvero, città per città, possono dare concreta attuazione ai progetti per far ripartire l’Italia. Insomma, i Sindaci sono il braccio operativo del Pnrr e della transizione ecologica. Ma c’è un problema”, spiega Decaro, aggiungendo che “visto che adesso ci sono le risorse, sarebbe il caso di istituire anche una cabina di regia unica nazionale. Così come abbiamo un unico assessorato che si occupa di questi temi in ogni città, servirebbe un unico centro decisionale che dia il via libera sulla spesa delle risorse del Pnrr destinate ai Comuni”.