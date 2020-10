Decreto Agosto: proroga ammortizzatori, online le istruzioni dell’INPS

​Con la Circolare n. 115 del 30 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative relative alla proroga degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto).

Con un dettaglio molto accurato, l’Istituto illustra le novità apportate dal Decreto Agosto all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in particolare, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale – CIGO, assegno ordinario – ASO, cassa integrazione in deroga – CIGD, nonché cassa integrazione speciale operai agricoli – CISOA).

Inoltre, l’INPS illustra le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

Fonte: Ministero del Lavoro