Decreto #curaitalia: i provvedimenti di interesse dei Comuni

Da segnalare tra i provvedimenti comunicati dal Governo all’interno del decreto approvato ieri la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza.

Viene disposta anche la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

E’ stato inoltre istituito un Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;