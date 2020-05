Decreto Rilancio, Il Ministero del Lavoro pubblica una brochure informativa

​Quali sono gli interventi a sostegno del reddito e dell’occupazione? Quali gli aiuti alle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sintetizza in una brochure informativa tutte le misure previste dal Decreto Rilancio.

Cassa Integrazione; il periodo di divieto di licenziamento e le novità per i contratti a termine; indennità in favore dei professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; il bonus a sostegno dei lavoratori domestici; lo smart working e i contratti di lavoro e la regolarizzazione. E ancora, il Reddito di emergenza; il congedo parentale e il bonus baby sitter; i permessi lavorativi per chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

Consulta la brochure per tutti i dettagli delle misure e attraverso i codici QR sarà possibile accedere direttamente ai servizi del portale Inps.