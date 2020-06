Decreto scuola, la nota di lettura Anci con le norme di interesse dei Comuni

Pubblichiamo la nota di lettura Anci sulle norme di interesse dei Comuni contenute nel dl scuola, convertito in legge dalle Camere.

Il decreto Scuola, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è entrato in vigore il 7 giugno 2020. Disciplina gli esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e l’avvio dell’a.s. 2020/2021. Inoltre introduce novità per i concorsi scuola 2020, le immissioni in ruolo, le graduatorie, le supplenze e l’abilitazione.

Si ricorda, inoltre, che è stata velocizzata l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: fino al 31 dicembre 2020 i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Gli Enti locali avranno, dunque, uno strumento in più per agire e garantire che gli interventi possano svolgersi rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.