Definite le modalità e i criteri di riparto dei 3,5 miliardi di euro per gli enti locali

È stato firmato ieri il decreto con cui il ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, a seguito dell’intesa intervenuta nella riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 15 luglio scorso, ha definito modalità e criteri per ripartire il Fondo 2020, istituito nello strato di previsione del ministero dell’Interno per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.

Si tratta di una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane.

Successivamente, con decreto del direttore centrale per la Finanza locale si procederà al riparto delle risorse e all’emissione dei singoli mandati di pagamento in favore rispettivamente dei comuni e delle province e città metropolitane.