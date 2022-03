Desio-Brianza, nasce un Laboratorio di alfabetizzazione digitale

Il Consorzio Desio-Brianza, azienda speciale pubblica che riunisce in forma consortile i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Varedo, ha avviato un percorso formativo digitale dedicato alle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell’Ambito di Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo) con età > 16 anni e percettori di misure di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza o REI) oppure agli individui non beneficiari di REI o RDC aventi particolari requisiti.

L’iniziativa vuole proporre una serie di Laboratori di alfabetizzazione digitale della durata complessiva di 12 ore, in grado di formare i partecipanti su competenze digitali di base come l’uso della posta elettronica, dell’identità digitale ma anche sull’accesso ai servizi digitali pubblici quali, per esempio INPS, Agenzia delle Entrate o Fascicolo Sanitario Elettronico.

Fra gli obiettivi del percorso formativo vi è la possibilità di rendere indipendenti i cittadini nell’uso del digitale e nella predisposizione e invio di pratiche pubbliche in formato elettronico. Aperte le iscrizioni per le prossime edizioni 2022 Marzo/Aprile /Maggio della durata di 12 ore, gli argomenti trattati saranno:

posta elettronica e SPID;

utilizzo dei principali siti istituzionali e delle relative APP: INPS, Regione Lombardia, Fascicolo sanitario, my Anpal, APP IO, poste ID;

rispondere a bandi pubblici con ISEE, 730, autodichiarazioni;

piattaforme digitali per la comunicazione online;

home banking e accesso dati del proprio istituto bancario;

CV e ricerca lavoro attraverso siti e applicazioni, ricerca concorsi pubblici;

utilizzo siti internet di preventivi online, ordini online e accesso a possibili convenzioni

potranno partecipare i residenti o domiciliati nei Comuni dell’Ambito di Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo) con età > 16 anni e percettori di misure di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza o REI) o per i soggetti non beneficiari di REI o RDC uno dei seguenti documenti: attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza, competenti in materia di contrasto alla povertà o attestazione ISEE < € 6.000. Per INFO tel. 0362-391739 oppure scrivere a: rdc@codebri.mb.it