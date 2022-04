Dialoghi sul PNRR, 5 tappe ad Aprile

Coinvolgere direttamente le amministrazioni locali, le imprese, le associazioni e la cittadinanza nella discussione sui benefici e le opportunità aperti dal PNRR, continua con questo obiettivo il tour di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, grazie a 5 nuove tappe previste nel mese di aprile.

Oggi i Dialoghi sono a Modena, con la partecipazione dei Ministri Mariastella Gelmini e Elena Bonetti, del Capo del DiPe, Marco Leonardi, con l’intervento del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, e del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Qui tutti i dettagli della manifestazione.

Ascoli è la seconda tappa del tour, venerdì 8 aprile al Teatro Filarmonici, alle 11. In questa occasione, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomia, Mariastella Gelmini, e gli esperti della Presidenza del Consiglio si confrontano con il Sindaco Marco Fioravanti e il Presidente Francesco Acquaroli sulle risorse e progetti previsti dal PNRR per le Marche e per la città.

Lunedì 11 aprile, alle 11.00, Trento ospita la terza tappa del mese, con la partecipazione del Ministro per l’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa e il Capo del DiPe, Marco Leonardi. Quindi, i Dialoghi arrivano a Trieste, il 22 aprile, per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia. Il 29 aprile, alle 12.00, è previsto l’evento in Sardegna, ospiti della città di Cagliari, per parlare di turismo, infrastrutture, sanità e parità di genere.

In tutte le 5 tappe di aprile, è privilegiato il dibattito con il pubblico, che può porre domande al Governo e alle Amministrazioni locali sia direttamente in sala sia tramite un’apposita Web-App, modera gli eventi, Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio.