DigEducati, la piattaforma per contrastare la povertà educativa

DIgEducati nasce come uno spazio virtuale, affiancato da uno sviluppo fisico presso 28 punti di comunità diffusi nei 14 Ambiti territoriali bergamaschi, accessibile dai bambini e dagli adulti di riferimento come genitori e insegnanti, dove poter recuperare materiali didattici collegati all’uso corretto del digitale per incrementare le competenze digitali dei bambini e moltiplicare le possibilità formative e di socializzazione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di impattare positivamente sulla vita di 25mila minori e un migliaio di docenti: bambini e ragazzi, a prescindere dalle risorse culturali ed economiche delle famiglie di provenienza, hanno diritto ad accedere alle opportunità che la società moderna è in grado di garantire ed il digitale è il veicolo ideale di questa esigenza.

DigEducati è un progetto di alfabetizzazione digitale che coinvolge la comunità nella sua interezza interfacciandosi con le istituzioni e gli enti del territorio.

I 28 punti di comunità coinvolti nella diffusione del progetto sono biblioteche, oratori e luoghi di aggregazione messi a disposizione dai partner dell’iniziativa nei Comuni di Bergamo, Gorle, Sovere, Costa Volpino, Dalmine, Boltiere, Calcinate, Palosco, Ponte San Pietro, Chignolo d’Isola, Villongo, Sarnico, Romano di Lombardia, Martinengo, Seriate, Costa di Mezzate, Treviglio, Spirano, Piazza Brembana, Zogno, Gorlago, Casazza, Roncola, Almè, Alzano Lombardo, Gandino, Clusone e Colere.

La capillarità è dovuta alla necessità di agevolare la fruibilità delle risorse del progetto da parte del maggior numero di cittadini possibili: ciascuno spazio mette a disposizione un educatore digitale, un bibliotecario, 12 computer portatili e la connessione libera a Internet. Maggiori informazioni nel sito dedicato di Fondazione della Comunità Bergamasca.