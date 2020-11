DigiPASS a Perugia

DigiPASS è un’iniziativa fortemente voluta dalla Regione Umbria per favorire la digitalizzazione del territorio tramite luoghi pubblici, aperti, ad accesso libero, in cui poter collaborare e apprendere competenze digitali di base e avanzate grazie alla presenza di esperti in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali. Dopo essersi diffusi sul territorio limitrofo, il circuito DigiPASS approda nel capoluogo umbro: il Comune di Perugia è infatti riuscito ad attivare, tramite l’accordo siglato con la Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia, il proprio punto DigiPASS cittadino che viene gestito dal Museo della Scienza POST. Il primo laboratorio, gratuito, supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia si svolgerà in due turni nel pomeriggio del 15 novembre 2020 e sarà dedicato a bambini tra i 3 e gli 11 anni.

Fonte: Comune di Perugia