Digitalizzazione, Colao: Comuni grandi e piccoli alleati per spendere 50 mld del Pnrr

”Il Pnrr mette a disposizione 50 miliardi di euro per realizzare numerose iniziative di transizione digitale, in particolare per la diffusione della banda larga fissa e mobile per le infrasrutture cloud per nuovi servizi più accessibili per circa 11 miliardi di euro da investire da oggi al 2026”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in occasione di un’audizione alla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria. ”Con il Pnrr dovremo essere molto pragmatici ma anche molto collaborativi – ha avvertito tuttavia – perché chi non ce la fa si aggreghi con i Comuni più grandi che aiuteranno i più piccoli. Le società regionali più forti diventino dei poli di aggregazione d’iniziative, perché abbiamo una situazione a macchia di leopardo e quindi grande capacità in alcune zone e abbiamo anche alcune debolezze”.