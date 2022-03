Digitalizzazione delle imprese cooperative: c’è il progetto

Il ministro Giorgetti ha partecipato alla presentazione del progetto “Cooperazione Digitale” promosso dall’Alleanza delle cooperative italiane e Google.org. Realizzata in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, l’iniziativa punta a supportare nei prossimi anni la digitalizzazione delle imprese cooperative e no profit italiane, attraverso un contributo di 3,5 milioni di euro che si aggiunge ad altri progetti già avviati in questi anni a favore dell’inclusione sociale, della crescita e del sostegno professionale. “Accordi come questi ci permetteranno di competere e di vincere la sfida del digitale che va ampiamente raccolta anche da piccole realtà come le cooperative per le quali può essere l’unico modo per aprirsi al mondo e per farsi apprezzare”, ha dichiarato il ministro Giorgetti nel corso della presentazione, dove erano presenti anche Matt Brittin, presidente di EMEA Business & Operations per Google, e Maurizio Gardini, presidente Alleanza Cooperative Italiane. “Sono particolarmente soddisfatto per questo progetto con Google – ha proseguito il ministro – che valorizzerà la parte buona del mondo delle cooperative che potranno avere nuove opportunità di sviluppo grazie all’innovazione e digitalizzazione. In un periodo complesso e critico come quello che stiamo vivendo, dare il giusto sostegno alle cooperative rappresenta un riconoscimento nei confronti di una realtà che ha dimostrato negli anni di saper affrontare i momenti di crisi economica e sociale rispondendo prontamente alle esigenze dei mercati in cui operano. Da Ministro a loro tutela ho emanato – ha concluso Giorgetti – una direttiva per contrastare i fenomeni distorsivi della forma societaria cooperativa e per migliorare le attività di vigilanza anche attraverso un sano meccanismo premiale”.

Fonte: Mise