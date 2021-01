Digitalizzazione e innovazione: i risultati raggiunti nel 2020

Avanzamento della digitalizzazione nelle amministrazioni pubbliche con l’identità digitale Spid che ha superato i 16 milioni di utenti e l’app IO per accedere da smartphone ai servizi pubblici digitali che è stata scaricata da più di 9 milioni di cittadini; sostegno ai Comuni per avviare o completare la digitalizzazione dei servizi; la banda ultra larga che ha raggiunto 1.715 Comuni delle aree bianche grazie all’intervento dello Stato. Sono alcuni dei risultati raggiunti nel 2020 grazie alle azioni messe in atto dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, diretto da Paola Pisano, descritti dettagliatamente in un documento ad hoc disponibile in Rete.

Fonte: Mid