DigitALL Public conference: AgID presenta il progetto eProcurement Analytics – BDTI Pilot

A gennaio 2020 è stata approvata, nell’ambito del programma ISA², la proposta di progetto “European public procurement interoperability – eProcurement Analytics” volta ad analizzare i dati relativi agli appalti pubblici per migliorare le strategie pubbliche in questo settore, attraverso la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e di strumenti open source di data analytics che potranno essere utilizzati a livello europeo, nazionale e regionale per svolgere specifiche analisi.

Gli scopi dell’iniziativa eProcurement Analytics, coordinato da AgID e con la partecipazione del Publications Office EU e dalla Commissione Europea, sono molteplici: confrontare le prestazioni dell’eProcurement a livello nazionale ed europeo, fornire strumenti per consentire la creazione di politiche basate sui dati e la trasparenza, costruire benchmark e indicatori di eProcurement a partire dalla eProcurement Ontology e dalla riorganizzazione delle risorse digitali e dei pool di dati già esistenti, anche attraverso il paradigma linked open data.

Nell’ambito dell’iniziativa è stato avviato un progetto pilota, coordinato da AgID, dal Publications Office EU e dalla Commissione Europea con la partecipazione di altre amministrazioni europee e italiane, quali CONSIP, ANAC, IMPIC (Portogallo), che hanno messo a disposizione le proprie data source.

Il pilota rappresenta un esempio di implementazione della Public Procurement Data Strategy. L’infrastruttura, infatti, esporrà le informazioni rilevanti sugli appalti pubblici in Europa come linked open data, sulla base di una struttura comune che utilizza l’eProcurement Ontology sviluppata dal Publications Office, e riutilizzerà i dati dei nuovi formulari elettronici (eForms).

Giovedì 22 aprile, nel corso dell’evento DigitALL Public di chiusura dei programmi CEF e ISA², AgID interverrà insieme a rappresentanti della Commissione Europea e del Publications Office EU per presentare lo stato di avanzamento del pilota.

È possibile partecipare alla presentazione iscrivendosi alla piattaforma digitale.